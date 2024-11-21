台東市青海路一段今（21）日下午發生死亡車禍，32歲蔡姓男子駕駛紅色吉普車北上，卻一路自外側車道「鬼切」，駛入對向車道，與銀色轎車迎面對撞，當下連人帶車彈飛，波及同向後方銀色休旅車，吉普車駕駛當場失去生命跡象，送醫搶救不治，其餘兩車駕駛及乘客輕傷。詳細車禍原因，待警方調查釐清。

車禍現場一片凌亂，吉普車駕駛倒臥路面，失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

行車紀錄器畫面顯示，原本行駛於外側車道的紅色吉普車，在未打方向燈的情況下，逕自變換車道，切入內側車道後，又持續偏離車道，跨越斜紋槽化線逆向行駛，對向南下銀色轎車見狀反應不及，兩車直面撞擊。

猛烈衝撞之下，吉普車騰空向後彈飛，撞上後方銀色廂型車，車內副駕駛座女乘客被嚇得驚聲尖叫，吉普車駕駛則被拋飛車外，當場失去呼吸心跳，傷重送醫搶救不治；銀色轎車駕駛額頭擦傷，副駕駛座女友全身多處擦傷；受波及的銀色休旅車駕駛及乘客無礙。

李姓銀色轎車駕駛表示，當時看到吉普車逆向切入車道，他下意識往左側閃躲，但吉普車左右方向失控，最後在中線位置處相撞，後續記憶模糊，不清楚發生什麼事。

慘遭波及的銀色休旅車乘客指出，當時行駛於吉普車後方，見其蛇行行為危險，特別放慢速度、保持安全距離行駛，結果吉普車先撞對向來車後，又再撞上他們的車。