奇幻鉅作《魔法壞女巫》20日晚間在美麗華大直影城舉行盛大「粉紅配綠就是潮」首映活動，特別邀請到明星一家許維恩、王家梁和許菲菲以及日籍女星阿部瑪利亞，還有眾多KOL出席，首映活動所有受邀前來觀賞電影的貴賓，都十分熱情地和現場布置物、陳列品拍照，看完有很多粉絲感動落淚，拍手叫好，紛紛大推電影，直言電影場面壯觀場景精緻，歌曲好聽洗腦，一定要進戲院看大銀幕才能身歷其境的感受到奧茲國奇幻世界所要呈現的氛圍。

電影堅強的演員陣容還包括奧斯卡獎得主楊紫瓊，她飾演希茲大學雍容華貴的校長莫里貝爾夫人；喬納森貝利飾演費耶羅，一名狂野不羈和無憂無慮的王子；東尼獎入圍者伊森斯萊特，他飾演博克，一名樂於助人的小矮人學生；瑪麗莎博德則是首次演出電影，她飾演涅莎蘿絲，艾法芭最喜愛的妹妹；以及傳奇演員和流行文化象徵人物傑夫高布倫，他飾演傳奇的奧茲國大巫師。其他的角色還包括芬尼和心心，他們是格琳達身邊兩名滿肚子陰謀詭計的跟班，分別由喜劇演員楊伯文以及布朗溫詹姆斯飾演；一名專門為這部電影量身打造的全新角色柯多小姐，由東尼獎入圍者基拉賽特爾則為羊教授迪拉蒙博士配音。

阿部瑪利亞盛裝出席《魔法壞女巫》台灣首映活動。（圖／UIP提供）

電影是關於經典童話故事中奧茲國女巫不為人知的故事，由葛萊美獎及東尼獎得主辛西婭艾利沃飾演艾法芭，一名因為她擁有罕見的翠綠色膚色受到世人誤解的年輕女子，她仍未發掘她真正的力量；以及葛萊美獎得主以及專輯全球暢銷的流行天后亞莉安娜飾演格琳達，一個大受歡迎的年輕女子，因為擁有特權並野心勃勃因此全身散發閃亮光芒，然而她卻仍未發掘她真正的內心。

這兩個年輕女孩是奇幻世界奧茲國希茲大學的同學，她們認識後就建立了出人意表卻親密堅固的友情。她們在遇見奧茲國大巫師之後，彼此之間的友情就變了樣，她們的人生也各自踏上不同的道路。格琳達一心一意追求知名度的野心使她受到權力的誘惑，艾法芭則下定決心要忠於自我，並且對她身邊的其他人忠心不二，而這對她的未來將造成令人意想不到和令人震驚的後果。她們在奧茲國的冒險旅程最終將決定她們的宿命，讓她們分別成為好女巫格琳達以及西方壞女巫。