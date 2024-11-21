墾丁龍磐公園千人迎曙光，一直是每年元旦的熱門活動，但屏東縣政府一改往年常態，推出全台首場曙光路跑「2025風域曙光路跑」，讓民眾從佳樂水出發，一路沿著螢光海岸線奔跑，在即將跑到終點線時迎來旭日東昇的曙光魔幻時分，且從紀念衣到獎牌全是以「光」為主題設計，活動現正報名中。

屏縣府表示，「風域半島」是2024年縣府打造的全新觀光品牌，橫跨「落山風風景特定區」內車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等部分區域，在結合地方人文歷史、自然景觀及海岸風光後，推出的獨特風域觀光，當中落山風每年10月至隔年4月吹出風域半島的獨特體驗，讓位於滿州鄉佳樂水風景區的「2025風域曙光路跑活動」也將揭開2025第一道序幕。

縣府交旅處表示，有別於往年墾丁龍磐公園千人迎曙光活動模式，這次以螢光歡樂跑為主題舉行的「2025風域曙光路跑活動」，從佳樂水風景區為起點，以探訪佳樂水著名的奇岩異石獨特風景，一路沿著螢光海岸線奔跑，在即將跑到終點線時迎來旭日東昇的曙光魔幻時分。

墾丁龍磐公園千人迎曙光，一直是每年元旦的熱門活動，但屏東縣政府一改往年常態，推出全台首場曙光路跑「2025風域曙光路跑」。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

交旅處說明，目前活動報名中，而報名者將獲得豐富好禮，有以｢光｣的元素呈現的報名紀念衣、LED手環、運動毛巾及最吸睛發光小立燈座獎牌，藉此呼應活動從夜光跑到曙光，更象徵著迎向未來的希望之光，打造專屬於曙光跑者的獨特標誌。