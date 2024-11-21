你是否曾想過成為奢侈品牌的VIP或VIC，會獲得什麼樣的待遇？除了享受高訂服務、《璀璨帝國》中專屬包機帶你逛街等特權外，甚至還可能走上伸展台，或成為品牌形象大片的主角！

Burberry 20多年的忠實老顧客Drs. Herschel 和 Lilly Stolle夫婦，成為品牌2024年佳節系列形象廣告的主角。（Burberry提供）

近日，Burberry在其官方社群平台發布了一組特別的節日形象大片，一對白髮夫妻身穿品牌經典格紋針織衫與外套，微笑著提著Burberry的購物袋下車。這段影片的主角並非明星或藝術家，而是品牌的忠實顧客——已經購買Burberry長達20多年的Drs. Herschel 和 Lilly Stolle夫婦。為了回饋這對長期支持的顧客，Burberry特別邀請他們共同拍攝節日廣告，展現品牌對顧客關係的珍視。

英國影集《對手》主演艾力克斯．哈塞爾（Alex Hassell）為Burberry拍攝佳節系列大片。（Burberry提供）

今年的節日系列廣告片，除了這對20年老顧客外，Burberry還邀請了英國影集《對手》主演艾力克斯．哈塞爾（Alex Hassell）和藝術家Slawn一家同台，詮釋不同家庭在年末團聚、分享喜悅的場景。不過，特別邀請老顧客拍攝形象廣告的舉動，讓許多品牌粉絲倍感共鳴，並引發大量好評，不少忠實顧客也紛紛在社群上分享自己與Burberry的故事。

這次特別的廣告主角不僅展現了品牌對顧客的重視，還讓人回憶起Burberry經典格紋的由來。這一標誌性格紋自1920年代開始作為大衣內襯，1967年，巴黎精品店的一位買手靈機一動，將內襯格紋拆下包裹行李箱，並製成雨傘套，成為了品牌設計的靈感來源。這次，Burberry再次從顧客中汲取靈感，邀請他們成為形象片主角，展現品牌從顧客身上尋找到的無限可能性。