年末節慶多，不但聚會多、需要用訊息傳情的機會也多，每每到這個時候都會覺得自己的貼圖不夠用，幸好Prada 推出限時的免費貼圖提供大眾下載，今年他們把超Ｑ的機器人吊飾畫作貼圖，讓他們動起來，期限只到12月19日感快手刀下載起來！

Prada節日限定貼圖一共有八款，大家聊天常用的「Hello」、「OK」、「Thank You」，以及不論是農曆年還是新曆年都很適用的「Happy New Year」都包含其中，不過其中一款並無任何字幕、機器人手比愛心的貼圖，最為實用。

Prada推出限時Line貼圖，加入官方Line帳號即可獲得。（Prada提供）

Prada推出限時Line貼圖，加入官方Line帳號即可獲得。（摘自Prada 官方Line帳號）