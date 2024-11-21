年末節慶多，不但聚會多、需要用訊息傳情的機會也多，每每到這個時候都會覺得自己的貼圖不夠用，幸好Prada 推出限時的免費貼圖提供大眾下載，今年他們把超Ｑ的機器人吊飾畫作貼圖，讓他們動起來，期限只到12月19日感快手刀下載起來！
Prada節日限定貼圖一共有八款，大家聊天常用的「Hello」、「OK」、「Thank You」，以及不論是農曆年還是新曆年都很適用的「Happy New Year」都包含其中，不過其中一款並無任何字幕、機器人手比愛心的貼圖，最為實用。
年末節慶多，不但聚會多、需要用訊息傳情的機會也多，每每到這個時候都會覺得自己的貼圖不夠用，幸好Prada 推出限時的免費貼圖提供大眾下載，今年他們把超Ｑ的機器人吊飾畫作貼圖，讓他們動起來，期限只到12月19日感快手刀下載起來！
Prada節日限定貼圖一共有八款，大家聊天常用的「Hello」、「OK」、「Thank You」，以及不論是農曆年還是新曆年都很適用的「Happy New Year」都包含其中，不過其中一款並無任何字幕、機器人手比愛心的貼圖，最為實用。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。