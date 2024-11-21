夕陽武士由主唱阿峰、吉他手王立、貝斯手Jason、鼓手兔寶組成，樂團成軍超過10周年，近來推出新專輯《萬事如意》，邀來金曲樂團血肉果汁機的吉他手阿霖擔任專輯的製作人，這也是阿霖的處女秀，除了本身對於夕陽武士音樂的喜愛，加上團員又是為他熟識已久的好友們，阿霖將此專輯視為自己的作品一般，灌滿滿的熱忱和愛。

血肉果汁機的吉他手阿霖擔任製作人的原因，是因為他和夕陽武士主唱阿峰本來就是熟識十多年的好友，兩人私下就會聊天更新近況，也會分享彼此喜愛的音樂。

為了讓作品更加完美，製作人阿霖從創作期就開始參與，對於歌曲也很有共鳴，在錄音時，為了加強團員在演繹歌曲時更有帶入感，特別營造出氣氛感的燈光，或是錄音前刻意引導團員順著該歌曲的主題概念聊出內心話，一度讓團員錄音錄到落下男兒淚。

夕陽武士近期推出新專輯。（藝比呀呀有限公司提供）

製作人阿霖則表示，前陣子他剛好經歷低潮期，對任何事都提不起勁，睜開眼看一切都覺得爛透了，那段時間正在處理夕陽武士的製作案，常常晚上到半夜都在跟阿峰通電話，溝通每首歌的故事跟意義。一天一天過去，發現有一股正能量拉著他，告訴他「劉宗霖，你是很棒的」，他才發現他一直都很孤單，但卻不願伸出求救的手，最後混音版出爐後，阿霖戴起耳機走出門，好好感受這個專輯，聽到〈心事茫茫〉的最後一次副歌時，他就開始邊走邊哭。對他而言，「承認失敗是一件很難的事，但也許也是另一個好的開始。」

新歌〈心事茫茫〉吉他手王立表示很有感覺，他很久以前就聽到DEMO，認定它是一首關於寂寞的歌曲，畢竟主唱阿峰寫的歌總是含有很多孤單跟寂寞的元素，而在製作人阿霖的巧思下，反而變成了一首友情之歌，也替專輯《萬事如意》打開故事的序章。

成軍超過十年的夕陽武士除了推出新專輯《萬事如意》外，也將在明年1月25日在台北Legacy舉辦「夕陽武士祝您萬事如意」演唱會，並預告這場演唱會也會邀來多位好友共同獻唱，期盼在過年前可以和大家藉由一首首經典歌曲和新專輯的全部曲目來拜個早年。