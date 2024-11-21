世界棒球12強在今（21日）東京巨蛋舉行超級循環賽，雖然中華隊首場不敵委內瑞拉，慘遭完封，但現場仍有許多台灣球迷加油力挺。為此，藝人廖威廉就不禁回憶2013年的WBC經典賽，直呼：「11年後的我們更強大了！」

熱愛棒球的威廉，見到許多台灣球迷特地飛到日本東京巨蛋，為中華隊加油的熱血舉動後，就忍不住在IG上發文提到，「回想起自己2013年也是一股熱血在東京巨蛋見證，我們和日本打的難分難解…盪氣迴腸，徒留遺憾的經典賽…」

如今再次見證中華隊在東京巨蛋奮戰，讓威廉相當興奮，向大家信心喊話：「11年後的我們更強大了，相信會有更好的成績，大家就記得大聲為我們的球員加油吧！不需要再有任何的酸言酸語喔！」

中華隊21日首場不敵委內瑞拉，但現場球迷加油聲不斷。（圖／趙雙傑攝）

回顧2013年的WBC經典賽，中華隊在8強賽事強碰日本隊，雖然靠著王建民76球、主投6局、無失分的優異表現完美壓制，以及周思齊精彩選球和彭政閔適時安打，搶先拿下2:0的領先。

但日本隊後續不僅把分數追平，更在中華隊領先後，再次逆轉戰況，而在延長賽10局上半，日本搶下關鍵致勝分，最終以4:3擊退中華隊，也為台灣球迷留下滿滿遺憾，紛紛希望能在今年12強賽復仇成功。