台南市政府為解決南區積淹水問題，投入超過15億元辦理排水改善工程，其中4.55億元辦理「喜灣抽水站」，可連續運轉48小時，成功改善喜樹、灣裡地區共188公頃易淹水區域範圍，並獲得市政府第6屆公共工程優質獎特優殊榮。

水利局表示，喜灣抽水站 是利用停20停車場用地設置，已於今年8月完工，配置5部6cms抽水機組（含1部備用機組）、5組迴轉式撈污機及2部站用發電機，且配置油槽室，容量共計2.6萬公升，可提供抽水設備連續運轉48小時，並利用智慧化圖像監控系統與AI助理小幫手監控全場設備運轉狀況，必要時，抽水站可自動化啟動設備運轉，精簡維護管理人員，提高操作即時性及正確性。另抽水站屋頂設置太陽能光電模組，供站內電氣設備使用，環保發電，節能減碳。

喜灣抽水站外觀融合喜樹、灣裡聚落的老房子磚牆元素。（水利局提供／寶智華台南傳真）

水利局指出，喜灣抽水站外觀設計採用量體交疊的手法，幾何造型配合外凸陽台、造型牆營造站體特色，並加入紅磚丁掛磁磚，融合喜樹、灣裡聚落的老房子磚牆元素，而排風廊道除可以避免設備廢氣直接排放外，另可隱藏外露管件美化抽水站外觀。

水利局也參考當地里長及民眾想法，以抽水站所在地位置命名，喜樹、灣裡聚落分別取其一，命名為「喜灣抽水站」，諧音近「喜歡」，期能打造打卡新景點，讓抽水站擺脫住宅嫌惡設施。