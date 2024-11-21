勞動部勞動力發展署北分署職員疑遭職場霸凌輕生，矛頭指向分署長謝宜容，網路傳出其娘家是雲林縣傳統產業龍頭，結果2家醬油廠被點名，西螺鎮御鼎興醬油21日再度澄清與霸凌案絕無相關。雲林虎尾地區老牌醬油工廠則低調回應，謝宜容為第2代旁系親屬後代，有親戚關係，但幾乎沒有與醬油工廠往來。

謝宜容涉職場霸凌案，20日外傳西螺鎮御鼎興醬油是謝的娘家，結果御鼎興當日即在粉專發文，標題是「全家福照來澄清一些事情」，21日急領戶籍謄本澄清，並再度在臉書粉專發文，表示「堅持一甲子振興台灣蔭油文化，御鼎興醬業：與勞動部霸凌案絕無相關。」

御鼎興第3代製醬人謝宜澂、謝宜哲聲明「御鼎興的第3代只有謝宜澂和謝宜哲2位男性成員，我們與該勞動部北區的長官謝宜容既無血緣關係、也無任何遠親關係。我們不認同也嚴厲譴責一切涉及霸凌行為，也為被霸凌者之家屬深感哀悼。」

「針對網路上的不實言論、假新聞、甚至社群轉貼造假圖文，我們已完成蒐證，請社會大眾明辨是非，勿受不實資訊誤導。同時，鄭重呼籲相關媒體與網友立即更正或刪除相關影射與報導，並停止散播不實資訊，必要時不排除採取法律行動，以捍衛我們的清白與名譽。」

謝宜澂、謝宜哲寫道，聽起來儘管荒謬，但姓名一個字的差異，就很可能毀了一個努力生存60多年的傳統事業，藉由這一次的事件相信大家再次理解媒體識讀的重要性。御鼎興柴燒醬油」將一如既往，秉持誠信與熱忱，持續為消費者提供最天然、安心的產品。

虎尾地區老牌醬油工廠則低調回應，謝宜容為第2代旁系親屬後代，有親戚關係，但幾乎沒有與醬油工廠往來。