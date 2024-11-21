第61屆金馬獎將於23日隆重登場，今年的參賽陸籍電影數量創下新高，共有276部中國影片報名參加，僅次於台灣本地電影。陸委會21日表示，已有85名中國人士申請來台參加金馬獎及相關系列活動，並推薦台灣民眾關注這些來自大陸的電影。

陸委會副主委梁文傑21日在例行記者會上指出，今年參加金馬獎的大陸電影數量非常踴躍，為近年來最多的一次。他表示，這些影片涉及的題材多樣，有的探討中國疫情期間的大規模封控措施，也有影片聚焦於中國的同志文化，呈現出不同的社會現象與文化脈動。

梁文傑補充，這些中國電影或許在中國境內無法播出，因此許多電影製作方希望透過金馬獎這一自由的平台來展示他們的作品。陸委會對此表示歡迎，並鼓勵台灣民眾多加關注這些具有深度與多元視角的中國影片。

本屆金馬獎最佳導演中出現兩位大陸導演，分別是「一部未完成的電影」婁燁還有「漂亮朋友」耿軍。婁燁的作品在大陸被封殺，耿軍因同志話題似乎也無緣上映。另外還有王小帥、王兵等人入圍最佳導演。