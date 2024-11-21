苗栗縣政府與慈濟慈善事業基金會簽署合作備忘錄，聚焦八大領域。（呂麗甄攝）

苗栗縣政府與慈濟慈善事業基金會簽署合作備忘錄，聚焦八大領域，包括教育支持、防災、長照與環保等，以共善、共好為目標，共同推動宜居幸福城市建設。苗栗縣長鍾東錦期盼在慈濟支持下，加速實現教育與社福政策，讓苗栗早日邁向幸福城市的願景。

慈濟基金會執行長顏博文致贈「淨斯法水清新杯盤組」。（呂麗甄攝）

苗栗縣長鍾東錦致贈「春池綠能玻璃」。（呂麗甄攝）

合作備忘錄簽署儀式21日下午在慈濟苗栗園區舉行，苗栗縣長鍾東錦率同縣府11個局處團隊出席，慈濟慈善事業基金會則由執行長顏博文、副執行長熊士民帶領幹部及師兄姐參加。鍾東錦與顏博文代表簽署合作備忘錄後，分別以紀念品「春池綠能玻璃」、「淨斯法水清新杯盤組」互贈對方。這是慈濟繼105年捐資8億餘元援建6所學校「希望減災工程」之後，進一步建立永續合作關係。

苗栗縣政府與慈濟慈善事業基金會簽署合作備忘錄，聚焦八大領域。慈濟基金會執行長顏博文。（呂麗甄攝）

苗栗縣政府與慈濟慈善事業基金會簽署合作備忘錄，聚焦八大領域。苗栗縣長鍾東錦。（呂麗甄攝）

慈濟基金會執行長顏博文表示，慈濟一直有長遠的規劃，尤其關注偏鄉地區的發展。顏博文提到，隨著全球城鎮化的進程，偏鄉地區的長照、醫療與教育資源仍然不足，這也是慈濟將繼續加強合作的原因之一。過去，慈濟已在苗栗推動了多項計畫，涵蓋長照、防災與環境教育等領域。未來，慈濟將繼續與縣政府合作，為苗栗提供更完善的服務，幫助當地居民提升生活品質。

苗栗縣長鍾東錦表示，感謝慈濟過去在教育與社福方面的協助，今日簽署合作備忘錄，期望深化合作關係，讓苗栗更好、社會更祥和。銅鑼長照中心完工後，將整合戊山園及苑裡長照場所，三家機構將聯合運作，並適度統籌分配服務。該中心已獲衛福部支持，撥款超過四億元，設置120床位並提供日照服務。縣府將編列預算，專門針對中低收入家庭，幫助年輕人安心工作並照顧年邁父母。縣政府將繼續與慈濟密切合作，共同推動苗栗邁向幸福城市。