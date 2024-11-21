緬北規模化電詐園區全部被剷除，763名在緬中國籍嫌犯移交陸方。（大陸央視）

緬北規模化電詐園區全部被剷除，763名在緬中國籍嫌犯移交陸方。（大陸央視）

大陸央視新聞21日報導，為縱深打擊緬北涉中國大陸電信網路詐騙犯罪，全面清剿詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員，近日，大陸公安部部署雲南公安機關加強與緬甸相關地方執法部門的警務執法合作，首次在緬甸當陽地區抓獲1079名實施跨境電信網路詐騙的犯罪嫌疑人，其中中國大陸籍犯罪嫌疑人763名。目前，全部中國籍犯罪嫌疑人已被移交陸方。

這是打擊緬北涉陸電信網路詐騙犯罪專項工作開展以來，在緬甸縱深地帶取得的又一重大突破。

去年大陸公安部部署開展打擊緬北涉陸電信網路詐騙犯罪專項工作以來，中緬雙方通過警務執法合作和一系列打擊行動，累計抓獲5.3萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，臨近陸邊境的緬北地區規模化電詐園區全部被剷除。

在強力打擊震懾下，涉詐人員不斷向緬甸萬海、當陽、妙瓦底等縱深地區轉移，繼續招募、誘騙境內人員非法出境參與電詐犯罪，並衍生出非法拘禁、故意傷害甚至綁架殺人等嚴重暴力犯罪活動，嚴重危害陸國公民生命財產安全。

大陸公安部對此高度重視，部署雲南公安機關持續加強警務執法合作，聯合緬甸相關地方執法部門開展打擊行動，於11月17日在緬甸當陽地區抓獲中國籍涉詐犯罪嫌疑人763名，包括網上在逃人員69名，繳獲電腦、手機、詐騙話術腳本等一大批作案工具。11月19日，相關犯罪嫌疑人及涉案物品已通過雲南臨滄永和口岸移交陸方。

大陸公安部有關負責人表示，公安機關將繼續保持對跨境電信網路詐騙犯罪的嚴打高壓態勢，特別是對緬甸萬海、當陽、妙瓦底等詐騙窩點聚集區，將進一步加大警務執法合作力度，堅決剷除涉陸電信網路詐騙犯罪毒瘤。同時，提醒民眾切勿輕信境外高薪招聘資訊，避免落入違法犯罪陷阱，切實維護自身合法權益。