台北地檢署查獲不法集團利用偽造代筆遺囑，向地政機關詐取11名繼承獨居老人的不動產過戶，3年獲利1億4925萬4298元，今（21）日依詐欺、偽造文書、貪汙等罪起訴詐團首腦蔡尚岳、知名律師蔡鴻燊共44人，其中蔡鴻燊、蔡尚岳之妻林緻菱、全絨公司經理王煜堤在押。台北地院今傍晚5點召開移審庭，蔡鴻燊否認犯行泣訴並喊冤，「我真的覺得自己很冤枉！沒想到背後問題那麼複雜，希望法院還我一個清白。」

蔡鴻燊泣訴，自己根本不知道代筆遺囑的部分是偽造的，從頭到尾只認證見證人的聲明跟簽名，「我真的覺得自己很冤枉！沒想到背後問題那麼複雜，希望法院還我一個清白。」

林緻菱承認犯罪，稱自己不清楚犯罪所得，都是蔡尚岳給的家用，也不清楚錢在哪裡。王煜堤也承認全部犯行，犯罪所得扣除分給其他共犯後是771萬元，也有給林緻菱300萬元的尾款。林女則說對於300萬元沒有太多印象，可能王把錢拿給蔡尚岳。

蔡的委任律師說，蔡尚岳在台南監獄服刑，無串證之可能，蔡初出社會做公證業務，不知社會險惡，希望法院能秉持勿枉勿縱的精神，給予自清交保之機會。

林女的委任律師指出，林女從事八大行業也是為家庭，照顧三名子女，名下帳戶均由蔡尚岳使用，無法掌握犯罪所得，相關帳戶經偵查程序已扣案。

王的委任律師表示，不管是指揮等犯行都在偵查中自白，且在偵查晦暗不明時供出共犯，可見其有悔悟之心，也不曾請求交保。他四代同堂，沒有串證也沒有逃亡風險，請求給予交保，定當遵行審理程序。

法官楊世賢詢問犯罪所得，林女表示，個人犯罪所得不太清楚到底是多少，畢竟和蔡尚岳是夫妻，若是夫妻共同的犯罪所得願意以自己名下所有資產（16筆位於台北及苗栗的土地）償還，也願意返還被害人。