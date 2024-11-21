台中市現有水資源中心共11座，每日處理廢水量達26萬噸，市議員林祈烽、施志昌21日業務質詢指出，位於南區的福田水資源中心今年回饋金有1200萬元，光是大里區的樹王里就分得182.8萬元，但屬於水湳水資源中心的西屯區大河里回饋金僅4萬2000元，落差太大，地方覺得很不公平。

水利局長范世億表示，汙水處理量高回饋金額相對高，水湳水資源中心管網還在陸續接管中，未來回饋金將依照汙水處理量的提升而增加。

林祈烽指出，去年度台中市各水資源中心的平均日汙水處理量約16萬5980噸，今年回饋金額共1666萬2000元，其中汙水處理量最高的福田水資源中心回饋金1200萬，除南區公所分得3成，包括南區及鄰近的烏日、大里區等回饋里均分7成比例，也因此，單單樹王里就分得182.8萬元。

林祈烽說，反觀水湳水資中心平均每日設計可處理汙水量1.8萬噸，最高可提列約197萬元回饋金，但去年日處理汙水量約4065噸，今年回饋金額僅34.6萬元，鄰近的大河里僅能分得回饋金4萬多元，里民覺得很不公平，直呼相較於樹王里的回饋，根本是「一個吃牛排加干貝、一個連滷肉飯都沒有」，要求提高汙水接管使用率，以增加回饋金額分配。

林祈烽接著表示，日前完工的水湳水資源回收中心再生水廠將每日提供中科1萬噸再生水，預計年收益5250萬元，但水利局僅能獲得當中5％，且雙方契約一簽就是15年，比例有些失衡，要求未來營運成本若上生應調整議約。

范世億強調，福田水資源中心管網完成已20多年，回饋金相對高，未來水湳管網接管後也會增加；針對再生水提供中科使用，若從企業收取到15元，水利局約可得1元，將作為營運操作使用，未來會持續檢討。