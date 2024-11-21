台北市議員鍾小平今天（21日）到北檢按鈴，控告勞動部勞發署北分署長謝宜容過失殺人罪，並指控勞動部調查小組成員全找自己人，勞動部相關長官涉嫌瀆職。對此，勞動部發布三點澄清，並請各界勿對調查小組成員傳播錯假訊息。

勞動部勞發署北分署公務員發生輕生案，勞動部20日召開考績會，針對相關人士對霸凌、督導不周等事負起行政責任，北分署謝宜容分署長記兩大過免職、勞動力發展署蔡孟良署長記一大過，何佩珊部長並決定將其調離主管職、北分署直接督導離世同仁的副分署長李燕玲申誡2次、秘書室主任劉麗利小過1次。

不過台北市議員鍾小平今到新北檢控告謝宜容過失致死罪，還稱「霸凌案調查小組可以3個、5個、7個，但一定要奇數，勞動部行政調查小組成員成員非奇數、沒有部外人員」，要提告勞動部長、參議、兩個次長4個人瀆職。

對此於鍾小平的說法，勞動部回應3點，首先是勞動部針對北分署事件所籌組調查小組成員，除許傳盛政務次長為該小組成員及兼任召集人外，並邀請2位外聘專家、職業安全衛生署代表、勞動部公務人員協會成員，及勞動部政風、法制及人事等內部單位人員共同組成，委員人數共計9人。

其次，有關鍾小平提到「何佩珊部長、黃玲娜政務次長及吳雅惠參事均為調查小組成員、成員非奇數及無部外人員參與」等語，勞動部稱均與事實不符，予以澄清。勞動部最後強調，感謝各界對本案的關心，關於本案調查小組組成、成員及人數，勞動部已於行政調查報告中揭露資訊，該調查報告亦已公告於勞動部官網，另勞動部正依立法院要求重啟調查，盼各界勿再以訛傳訛。

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