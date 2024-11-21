警員在偵辦過程中也受傷。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

女網友將她男友受傷的照片PO上網。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭1名李姓女子昨日在臉書PO文指控羅東員警執勤過當，用手銬將她男友打到頭破血流，女警還叫她刪文並沒收手機。宜警羅東分局今回應，因查獲懸掛失竊車牌車輛，及車內搜出安非他命、吸食器等，偵辦過程原PO及男友對警咆嘯、推擠，遂當場將2人逮捕偵辦。

李女昨日在臉書社團PO文，表示19日晚間，男友開車載她下班，友人駕駛另一輛車隨行，途中遇上警察盤查，她與姪子去上洗手間，上完出來後大家都被帶到羅東分局成功派出所，她立馬開車衝去派出所，不僅女警隊她大呼小叫，還有5、6名警員圍過來一起罵她。

一陣混亂中，李女說派出所長只站在一旁看好戲，男友為了保護她，被其中一名男警用手銬打頭，導致她男友頭破了個大洞，她身上也有女警的抓痕，希望網友轉發PO文，並請媒體報導，若成功派出所附近店家有監視器畫面也可以提供給她，但今天李女就自行刪文了。

羅東分局今回應還原當天事發經過，19日在傍晚5時許，警方在中正南路盤查2部停放路邊自小客車，發現其中1輛懸掛失竊車牌，遂將駕駛帶回派出所偵辦，在檢查車輛期間，原後方由另一對情侶駕駛車輛友人，30餘歲劉姓男駕駛與20餘歲李女，後來也至派出所關心。

警方指出，這對情侶到場見狀，即向警方咆嘯、推擠，劉男並徒手攻擊執勤員警，遂當場將2人逮捕偵辦，一併查出2車內有安非他命、吸食器等毒品。

經調查，該情侶質疑警方檢查程序，出言恫嚇並出手攻擊員警成傷，警方於逮捕時該男性犯嫌極力抗拒，造成頭部受傷，雙方均提出傷害告訴，偵訊後依妨害公務、傷害、毒品及竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。羅東分局表示，有關當事人認為警方執法過當，並提出傷害告訴，後續將併案移請宜蘭地檢署認定。