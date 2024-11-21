中華籃協副秘書長張承中21日在亞洲盃男籃資格賽場邊公布好消息，強調目前籃協跟中華男籃國手之間簽署的參賽協議(出場費1萬元、單人房等)，已經從原本的5人增加到9人，「這已經過半了，代表以後籃協跟國手之間是合作關係，而非以往的上下徵召關係，我會努力繼續溝通，希望明年2月第三階段可以全部都交協議與合約。」

張承中表示，原本願意公布合約的6名國手，將可領到最高每個月50萬元的失能險，剩下8個就是最低每個月15萬元，至於高柏鎧則是例外，接下來目標就跟協議一樣，希望能讓更多國手願意繳交自身合約內容，藉以提升每個國手的失能險額度。

至於接下來25日前往紐西蘭進行的亞洲盃資格賽客場比賽，張承中表示，首先是在交通方面，目前保證飛過去至少5個商務艙座位，回程則是全部都坐商務艙，「主因是賽程日期改變，比賽場地也從奧克蘭改到基督城，才會飛到紐西蘭只爭取到5個商務艙，我們已經盡力了。」

「其次就是在紐西蘭的住宿，我們已經爭取到在紐西蘭所有人都住單人房，希望能讓大家的住宿環境與條件更好。」張承中說。