全球市場研究機構TrendForce針對2025年科技產業發展，整理出10大科技重點趨勢，其中與AI關聯性高的趨勢有7項，預期在輝達、特斯拉積極佈局，人型機器人2024年至2027年，年複合率將達154％，產值突破20億美元，至於AI筆電明年滲透率將達到21.7％。

首先是人形化與服務型機器人，TrendForce認為科技大廠積極佈局，機器人議題持續被市場關注，以技術發展來說，軟體平台著眼機器學習訓練與數位孿生模擬，整機型態則聚焦協作機器人、移動式機械手臂與人型機器人，以適應各式環境與人機協作互動。

其中，人型機器人隨美、中廠商積極投入，預估在2025年逐步實現量產，目前整體應用場域，相較於工業型仍以手臂撿貨為主，服務型機器人藉由生成式AI可支援多模態交流互動、檢索資訊、摘要文本、擬定排程等場景，帶出機動性高、陪伴性強、功能面廣等效益，將成為來年機器人發展重心。