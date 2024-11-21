烏克蘭聲稱，中部大城第聶伯羅（Dnipro）遭到俄羅斯RS-26「邊界」洲際彈道飛彈的轟炸，如果獲得證實，這將是有史以來第一次ICBM的實戰紀錄，也令人們對戰爭升級的嚴重擔憂。

前一天，烏克蘭多份媒體就在預測俄羅斯可能動用RS-26，並做出了一些介紹。報導稱， RS-26是在RS-24「亞爾斯」(Yars)的設計基礎下而修改，射程從「亞爾斯」的1.2萬公里，向下修改為的2000~6000公里，因此射程「介於中程飛彈與洲際飛彈」之間，顯然是為了迴避中程飛彈條約(INF)，該條約禁止設計在500至5,000公里之間的飛彈。

據瞭解，RS-26的開發始於2010年，在 2011年9月27日首次發射，其研發工作大約在2015年完成。之後因INF修約而並未量產，到了2019年，美國退出INF條約後，普丁下令繼續量產中程彈道飛彈，其中就包括RS-26。

RS-26的確切特性目前尚不清楚，多數推測資料是從RS-24的數值調整而來。據信它的發射重量為 40~50 噸，射程可達6,000 公里。載荷1200公斤，可裝備為4個300公斤級的核彈頭，或者改用高爆彈頭，攜帶量同樣是1200公斤。 據目前流傳在網路的幾則模糊影片顯示，第聶伯羅某一特定區域遭到連續6道火柱的打擊，很可能是6個常規彈頭的擊中瞬間。

它的射速可達到 5 馬赫或更高，因此很難被愛國者系統或NASAMS 等現有飛彈防禦系統攔截。