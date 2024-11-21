在周三（20日）的紐約蘇富比拍賣會上，義大利藝術家創作的《喜劇演員》作品，一根用膠帶黏在牆上的香蕉，以驚人的520萬美元落槌，加上手續費後，總成交價高達 624 萬美元（約台幣2億元）。而這幅作品的買家，正是來自中國大陸的加密貨幣富豪孫宇晨。

據紐約時報報導，這根香蕉是惡作劇藝術家卡泰蘭（Maurizio Cattelan）創作的概念藝術品《喜劇演員》，意在諷刺市場投機行為。作品附有真品證書和安裝說明，所有者可以隨時更換腐爛的香蕉。

在周三的拍賣會上，孫宇晨在5分鐘的激烈競價後擊敗其他6位競爭對手，拍下了這根香蕉。他將以加密貨幣支付，但未具體說明是哪一種貨幣。

孫宇晨在聲明中表示，卡泰蘭的作品代表了一種文化現象，在藝術、網路迷因和加密貨幣社群之間架起了一座橋樑。他計畫在未來幾天親自吃掉這根香蕉，作為這場獨特藝術體驗的一部分，並「紀念香蕉在藝術史和流行文化中的地位」。

孫宇晨強調，自從川普當選以來，加密貨幣價格持續上漲，他預期加密貨幣社群將繼續對藝術品展現強勁的購買力。比特幣周三（20日）逼近9.5萬美元新天價。

值得一提的是，《喜劇演員》並非第一次被吃掉。這件作品總共限量三件，其中兩件在 2019年以12萬美元出售，第三件則捐贈給古根漢美術館。先前，一件作品在邁阿密展出時，曾被行為藝術家大衛·達圖納當眾吃掉，而後在2023年於韓國展出時，又被一名大學生 Noh Hyun-soo剝下食用。

據報導，周三拍賣的香蕉是蘇富比拍賣行於當天早上從曼哈頓東區一家水果攤購買的，攤販老闆來自孟加拉，透露這根香蕉的售價僅為 35 美分（約台幣 11 元）。