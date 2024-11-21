勞動部所屬的勞動力發展署北分署發生職場霸凌，遭霸凌的39歲公務員日前在辦公室內輕生，各界關注，並將矛頭指向分署長謝宜容。但勞動部19日公布報告竟稱「無法證明她有實際霸凌情形」，引爆輿論炸鍋。勞動部長何佩珊20日宣布請辭，連閣揆卓榮泰、總統賴清德都先後道歉。但謝宜容本人卻神隱，僅透過書面及律師發表聲明。民眾黨立委黃國昌指出，曾邀謝宜容到辦公室說明，但她哭了半天就走了，接著就神隱。

「辦公室的同仁第一時間知道有輕生的消息，然後請勞發署派人來。」黃國昌今(21日)稍早親口證實，「然後辦公室的人看到謝宜容，謝宜容在我辦公室的同仁面前...哭了半天，然後就走了。接下來，我接到這個消息以後，發現從頭到尾，都在欺騙！一路追查，要勞發署請她來說明，結果就搞神隱！」

黃國昌直言，「我今天早上說得非常清楚了，我正告民進黨政府，發生了這麼嚴重的事情，全民都很哀傷。正事不幹，不好好面對問題、解決問題，表面上道歉，派李正皓這種側翼，想要出來潑髒水、移轉問題的焦點？賴清德政府，不要再這樣墮落下去！你們現在的所做所為，讓台灣人民非常非常地失望，而且非常非常地憤怒！」

PTT鄉民表示「哭三小，死者家屬才應該哭好嗎」、「民進黨真的一堆戲精」、「不夠會演的可能還不會被提拔」、「跟賴一樣，難怪管不動」。

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