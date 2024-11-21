勞動力發展署北分署公務員輕生案燒不停，涉及霸凌的分署長謝宜容，委託律師吳俊達發表12點聲明，吳俊達事後也發表感想。對此，網紅「巴毛律師」陳宇安分析，「只是推當事人進火坑自己也跳下去」。

吳俊達接受謝宜容委託代其發表12點聲明，並在個人臉書發文表示，「公關危機處理能力很重要，但如果處理法律問題都只管公關技巧，而無視正當程序、證明要求、條文規範，那文明社會需要的公平正義，恐怕終究只剩下包裝過的假象」。

對此，巴毛律師分析，雖然律師本來就該維護當事人利益，跟本人立場無關，但是寫個聲明火上加油那又是另外一件事，「律師除了法律真的還要有點公關sense，不然寫個聲明像縱火還燒到自己身上」；巴毛律師指出，律師公關處理能力跟法律能力一樣重要，尤其在網路時代輿論燒得很快，遣詞用字不小心都會引爆網友，「弄得不好律師發聲明跟縱火沒兩樣」。

巴毛律師透露，其實之前台北律師公會曾開設相關課程，「如果律師不需要公關能力，北律幹嘛開課？」，認為聲明就是一種包裝，在聲明裡大嗆特嗆，「只是推當事人進火坑自己也跳下去」。

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