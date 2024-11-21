勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭長官霸凌輕生，輿論譁然，賴清德總統昨晚為此在臉書致歉，強調政府有責任也有決心帶頭杜絕職場霸凌。面對職場霸凌層出不窮，職安署南區職業安全衛生中心統計，2022年受理188件、2023年232件，今年迄已276件，確實有上升趨勢。

職安署南區職業安全衛生中心表示，從這3年數據來看，民眾、勞工申訴或檢舉的案件的確是逐年上升，而霸凌樣態則以「言語霸凌」居多，接獲申訴或檢舉後，就會依照《職業安全衛生法》，了解事業單位對於不法侵害的預防措施做到什麼程度，有無落實？同時也要避免事業單位繼續再發生類似事件。

南區職業安全衛生中心也提到，霸凌案件既已發生，後續調查是由事業主管機關、司法機關去調查認定，畢竟，這對申訴人才有實質幫助，而職業安全衛生中心角色則是會全程保障申訴人的個資，確保不洩漏相關資訊。

從過往例子來看，不乏大企業遭到員工檢舉職場霸凌後，後續就會全面杜絕類似事件再發生，一般來說，愈是健全的公司會愈注重，但也並不是所有預防措施都做足，就代表不會再發生霸凌，「關鍵還是『人』的問題！」

南區職業安全衛生中心表示，一般來說，第1次通知限期改善，若業者未落實改善也未做預防措施，後續再接到重複申訴的話，就會對其依《職安法》開罰3萬至15萬元不等。

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