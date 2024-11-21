有騎士疑煞車不及撞到2輛大車，還差點被輾過。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

一生運氣用光了？日前有騎士騎乘台南市安定區178線道上時，前方中線車道與內線車道各有貨櫃車在行駛，以及預拌混凝土車於內線道等待左轉，豈料，該騎士疑煞車不及，先衝撞內線道的預拌混凝土車，再撞上移動中的貨櫃車，還差點被輾過。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」並分享一段影片，拍攝地點位於台南市安定區市道178線道上，從畫面中可見，有輛貨櫃車行駛在中線車道，而1輛機車從後方行駛而來，快接近路口時，剛好內側車道有輛預拌混凝土車要等待左轉，而該輛騎士煞車不及，先是撞上預拌混凝土車後方後，再撞上貨櫃車側邊，騎士和機車一度消失在畫面中，就在貨櫃車畫面瞬間晃動後，騎士連人帶車噴至路面上，便看見騎士魂不守舍的坐在地上，不過騎士的機車已破碎不堪，安全帽也掉落在一旁。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「一生中的運氣用光了」、「還活著命大」、「還活著，嗯，可以簽樂透了」、「看起來沒怎樣，運氣真好」、「你還有下次的機會！要珍惜」、「他的頭，左邊右邊各被甩一次還沒事，命大」、「這樣沒事？事發的每個人都幸運點滿耶」、「竟然活著耶」、「上輩子有燒好香」、「福大命大」。