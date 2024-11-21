翻攝爆料公社

便利商店店員又出事了！網路近日流傳一段影片，一名男性疑似商店店員，在上班期間洗頭，還沒穿制服，隨後幫顧客結帳，還嗆客人「沒看過別人洗頭是嗎？」，隨後就到櫃檯將零錢用力丟進收銀台內，這段影片引起網友間的熱議。

根據網友上傳到網路《爆料公社》的影片中可以看到，這名疑似店員的男子，上班沒有穿制服，然後頭上還留有洗頭的泡沫，然後用不客氣的態度對待拍攝影片的人，隨後將商品跟掃碼機丟在桌面，然後將零錢用力丟進收銀台，影片雖然只有短短14秒，但上傳網路後引起網友的討論。

網友看到影片後紛紛留言表示：「我覺得是演的，但這家店也準備被收了」、「現在年輕人真的超腦」、「原來當猴子就不用上班嗎」、「超商薪水真的可悲」、「真棒又留證據給超商去提告了」、「超商現在不全都是請猴子在顧嗎？」、「原來現在不是少子，是成了一堆猴子」、「自以為有趣，等收傳票吧」。

而超商店員脫序的行為已經不是第一次，而這名男子的行為，已經傷害到該連鎖商店的聲譽，至於這間超商公司是否要對該名男子提告，請各位繼續看下去。