為體恤清潔隊員颱風天出勤辛勞，新北市長侯友宜拍板定案，自康芮颱風起，清潔隊員於停班期間配合出勤，以及配合調度執行災害搶救復原勤務者，除原有的加班費外，另可依實際出勤時數補休；新北市議員陳乃瑜也大讚，樂見市府能夠跟進其他縣市福利，給予清潔隊員更完善的照顧。

今年10月以來接連的2次颱風，造成新北市部分地區嚴重的災情，清潔隊員因此疲於奔命，沒日沒夜地進行災後復原作業，陳乃瑜也向新北市府提議實施「加一補一」制度，未來只要是颱風天停止上班上課期間出勤者，除原定加班費外，再另外多一天補休。

陳乃瑜表示，相關制度在台北、桃園、台中、高雄都已實施，希望市府能跟進；另針對風災後復原工作，也期盼市府能有更彈性的作法，以清除倒塌路樹為例，在情況危急之時，也委託具有相關技能的植栽園藝公司投入搶災行列，透過公私合力更能加速家園恢復。

環保局指出，受山陀兒颱風影響，新北市各區災情慘重，尤其是北海岸地區，遭受大雨侵襲導致嚴重淹水，水退後黃泥遍地，對民眾生活造成重大困擾。災後第一時間，來自新北市各區的清潔隊員迅速趕赴北海岸五區，並立刻投入災後復原工作，協助清理大街小巷與民宅周邊，北海岸災後復原工作，僅在兩天內便動員798名隊員及263部各式機具與車輛，清理淤泥及廢棄物1,095公噸；隨處可見清潔隊員的身影，也成為安定民心的一股力量。

隨後而至的康芮颱風帶來強風暴雨席捲全台，造成新北市各處路樹及公園樹木倒塌，還有多處民宅與商家的鐵皮屋頂與招牌掉落，災情通報上千件，市容滿目瘡痍；為確保市民安全，清潔隊員冒著風雨迅速展開災後復原作業，第一時間恢復總計107條主次要道路環境，也清除2,349公噸以上的廢棄物，協助市民迅速恢復正常生活。

環保局指出，侯友宜先前已在清潔隊員節活動及各種場合公開感謝所有清潔隊員，並表示，清潔隊員的工作是全年無休、不分日夜，始終守護著新北市的市容環境，並承諾將從場區、配備、制度及福利等多方面提升隊員的福祉，這次「加一補一」政策即為首項兌現的承諾，希望讓辛勞的清潔隊員除了應得的加班費外，也能有足夠的休息，恢復體力，為接下來的工作做好準備。