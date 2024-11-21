美國駐菲律賓大使館官員近日表示，軍方透過特遣小組「仁愛暗沙特遣小組」(Task Force-Ayungin)，支援菲律賓在南海的行動，以中菲爭議的仁愛暗沙命名，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）本週訪問菲律賓時首次提及。菲國官員則澄清，主要還是以菲律賓軍隊為主， 美軍僅支援情報、監視與偵察（ISR）。

據《美國新聞與世界報》21日報導，美國大使館發言人甘戈帕迪亞伊（Kanishka Gangopadhyay）表示：「仁愛暗沙特遣小組增強了美菲聯盟的協調與互操作性，讓美國軍隊能支援菲律賓武裝部隊在南海的活動。」但他未具體說明美方提供何種支援。

近年來，美菲國防關係迅速升溫，惹惱中國。北京對南海主張大範圍主權，並視美國為介入勢力。美方則強調其有責任確保亞洲這片關鍵水域的和平與航行自由，每年有超過3兆美元（約97.7兆新台幣）的貿易經此通過。

菲國澄清僅支援

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）澄清，菲律賓在南海的行動，包括向駐守仁愛暗沙運補，仍屬「純粹的菲律賓行動」。他表示：「美方提供例如情監偵海上領域態勢感知的支援，但實際執行上完全是菲律賓自主行動。」菲律賓駐美大使也曾表示，菲方並未要求美方協助運補，僅接受視覺情報支援。

近期中菲在南海的對峙事件頻繁，特別是在菲律賓向擱淺於仁愛暗沙的海軍登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）士兵運補時，遭指控中國大陸海警船衝撞船隻並使用水砲，導致菲律賓人員受傷。

中國大陸聲稱對該礁擁有主權，認為菲律賓侵犯其領土，該礁距中國大陸約1,300公里，距菲律賓約200公里。雙方目前已達成「臨時協議」，菲方運補行動暫無衝突報導，但南海局勢仍充滿變數。