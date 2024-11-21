衛福部桃園醫院21日舉辦「肺高壓照護團隊病友回娘家」，其中36歲楊姓患者感染新冠後，2度呼吸困難送醫，還因心跳停止送醫急救，確診為原發性肺動脈高壓。經治療後，症狀獲得改善。他說，原本對生活感到絕望，如今相當開心。

衛福部桃園醫院21日舉辦「肺高壓照護團隊病友回娘家」，重症醫學科主任陳美音表示，確診肺高壓經過整合治療、規律用藥，症狀可獲得顯著改善。（賴佑維攝）

回娘家中，肺動脈高壓楊姓病友分享他罹病後的生命轉折與治療成功的故事。桃醫重症醫學科主任陳美音表示，36歲的楊男無任何病史，但感染新冠肺炎後，出現間歇性乾咳、呼吸喘、不明原因的下肢水腫及全身倦怠，甚至兩度因呼吸困難暈厥送醫，起初被誤診為氣喘。半年後，他因突發心跳停止而被送至桃園醫院急診，經過插管及心肺復甦術後撿回一命，隨後確診為原發性肺動脈高壓

陳美音又說，經過醫院肺高壓照護團隊的整合治療與規律用藥，楊先生症狀顯著改善。楊先生則說，「本來對生活和工作感到絕望，但現在我可以正常工作，家人也終於鬆了一口氣。」

陳美音說，肺動脈高壓會導致心臟與肺部間的血液流動受阻，長期高壓將使心臟負荷過重，進而引發全身性問題，甚至危及生命。她說若有不明的喘、倦怠或下肢水腫等症狀，應立即就醫檢查。

肺高壓個案管理師隋若蓮補充，因肺動脈高壓的症狀多不明顯，診斷常被延誤，往往危及生命時才會被發現。提醒具有家族病史、自體免疫疾病或長期不明喘的族群應主動篩檢。

桃醫院長楊南屏表示，2022年起，成立立肺高壓照護團隊，整合胸腔科、心臟科、重症醫學科、物理治療師與營養師，至今成功診治53名患者。雖然其治療極具挑戰，但它也並非絕症，可以透過早期診斷與專業治療，大幅改善患者生活品質。