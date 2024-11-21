世界棒球12強賽事已進入超級循環賽階段，台灣、日本、美國、委內瑞拉將在東京巨蛋拚出高下，除了台灣球迷，就連啦啦隊都推掉原定的工作，自費來到現場加油應援，超香的畫面掀起大家熱烈討論。

今（21日）中華隊雖然不敵委內瑞拉，以0:2慘遭完封，但依舊不減東京巨蛋的台灣應援團熱情，包含中職會長蔡其昌、6位應援團團長等，就連峮峮、小映、秀秀子、若潼等多位啦啦隊女神都相約來到現場，與大家一起加油吶喊。

事實上，今年中華隊前往東京巨蛋的旅程，因現場沒有提供啦啦隊舞台，只能帶上「CT AMAZE」應援團團長助陣。由於中華隊這次表現實在太好，非常有希望能夠打下好成績，也讓不少啦啦隊深受感動，甚至有女孩願意推掉活動工作，寧願損失近10萬的收入，自掏腰包飛到現場助陣。

更有啦啦隊女神透露，已推掉近10萬元收入的活動工作，與好姊妹們熱血一波。（圖／中信兄弟官方IG）

稍早，中信兄弟啦啦隊官方IG也曬出「啦啦隊」超香陣容，包含峮峮、妮可、Wendy、嘎琳、Jessy、秀秀子、小映、璦昀、若潼、賴可，多位女神齊聚東京巨蛋的畫面，瞬間造成球迷討論。