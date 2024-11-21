苗栗縣警察局頭份分局19日上午接獲蟠桃郵局通報有疑似詐騙案件，頭份派出所警員章瑜立即前往處理，發現蘇姓婦人欲提領新臺幣38萬元購買股票，疑似遭詐騙，經過郵局行員與警方的耐心勸說，婦人恍然大悟打消提領念頭。

蘇姓婦人向警方透露，近期她收到一則手機簡訊，內容稱她已抽中台積電股票，並需加入「龍欣股票投資」網站儲值才能參與股票申購。婦人相信該簡訊並認為此為賺錢機會，便決定提領38萬元準備投資。警方聽後立刻判斷這是一起典型的假投資詐騙案件，並提供了類似案例的警示。婦人得知後恍然大悟，當即決定取消提領並感謝銀行與警方的協助，成功保住了積蓄。

頭份分局長林育旺表示，近來詐騙案件猖獗，手法不斷推陳出新，令人眼花撩亂，民眾應提高警覺，勿起貪念，呼籲民眾天下沒有白吃的午餐，高報酬、高獲利都是詐騙。如有接獲簡訊或不明人士以臉書、LINE要求加好友，慫恿投資或要求匯款、面交現金，這些均為詐騙集團之慣用手法。

警方提醒，遇有上述狀況切勿緊張焦慮，應冷靜面對謹慎求證，並依照防詐騙三步驟「1聽2掛3查證」防詐口訣，迅速撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢，以免一時失察，淪為詐騙集團的覬覦的對象。