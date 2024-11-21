全國高級中等學校學生農業類技藝競賽在北科附工舉辦，全國30所學校255位選手參加，共9個職種競賽。花蓮高農3年級學生陳鉉澕在農場經營獲得金手獎第一名，松山工農園藝科學生彭心妤造園景觀金手獎第一名，未來都希望更上層樓。

競賽由教育部國教署主祕張永傑頒發獎項，共有「農場經營」、「園藝」、「造園景觀」、「森林」、「畜產保健」、「生物產業機電」、「農業機械」、「食品加工」和「食品檢驗分析」9個職種。

陳鉉澕表示，今年8月開始準備，學科部分，每天讀書到凌晨3點。他坦承有想怠惰的時候，但是告訴自己，要拿到金手獎一定要努力。他也提到，原本以為學科沒考好，沒想到最後拿到第一，相當開心。陳鉉澕也說，想要朝學術發展，專研植物生理。

他也說，家裡從事餐廚，原本想要讀餐飲科，但當時疫情嚴峻，餐飲業大受影響，自己擔心以後也變成這樣，因此決定往農業。老師謝俊堂說，陳鉉澕非常優秀，確定參賽後，學校培訓近半年時間，獲得第一也感到開心。

全國高級中等學校學生農業類技藝競賽在北科附工舉辦，全國30所學校255位選手參加，共9個職種競賽。松山工農園藝科學生彭心妤（中）造園景觀金手獎第一名，未來都希望更上層樓。

造園景觀金手獎第一名的松山工農園藝科學生彭心妤則說，考試內容包含施工製圖、筆試等，不過識別植物方面較弱，花了不少時間。能拿到第一名，自己也相當開心。指導老師張瑞汝說，彭心妤對於一些相似植物的細節辨識較困難，有時候考過也會忘記，但靠不斷努力，終於獲得佳績。

張瑞汝又說，考試包含施工3小時做工程，對於彭心妤來說，身為女生略有難度，為此花時間做體能、跑步。不過女孩子也多出細心的優點。彭心妤目標是中興大學森林系，希望順利錄取。