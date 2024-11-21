大安區農會研發的「飛天豬肉鬆隨身包」，可一次食用且攜帶方便，很受消費者喜愛。（張妍溱攝）

台中市大安區農會為推廣在地生產的產銷履歷豬肉及其加工產品，隨過年腳步近，推出旗下有「潔淨標章」的飛天豬肉鬆隨身包禮盒，一上市供不應求，有消費者說，驗證過可安心吃；農會指出，盼提升市場競爭力、衝高買氣，為地方養豬農帶來商機。

大安區農會總幹事蔡建宗說，在肉品市場取得產銷履歷豬肉，從豬隻的拍賣、電宰、分切到豬肉加工之冷鏈生產，全程低溫控制保持最佳鮮度，在食品安全管制取得HACCP國際驗證，ISO 22000做製程管控，製作的飛天豬肉鬆，讓消費者安心吃。

蔡建宗說，大安區是台中市養豬重鎮，目前全區飼養1萬8500頭豬隻，除輔導豬農做產銷履歷生產，飛天豬肉鬆在農曆年前通過「潔淨標章」驗證，代表產品在製造過程中絕無不必要的化學添加物，維持高品質的衛生水準，另農會旗下肉類產品陸續拚潔淨標章驗證，吸引更多消費者選購在地農產品。

蔡建宗指出，「飛天豬肉鬆隨身包」，可一次食用且攜帶方便，很受消費者喜愛，從2022年1月到2024年9月已銷售37萬6486包，銷售包數堆積逾「10座玉山高度」。另每年農曆春節的肉鬆備貨量絕對足夠，飛天豬產銷履歷豬肉製品禮盒亦受消費者青睞。

大安區從1974年成立養豬專業區，但10多年來養豬產業結構轉變，從早期2萬6000多頭豬降到現今1萬8500頭豬隻，農會為提升豬肉加工品質更精緻化，致力研發產銷履歷認證的飛天豬、香腸、貢丸、肉鬆等相關產品，成功為在地豬農擴展商機。