新竹市某英語補習班傳出有家長檢查孩子身體時，發現生殖器黑黑黏黏的，才發現遭同學欺負，連文具也被用口紅膠黏住。新竹市議員指出，得知此同學間不當行為後，她立即請市府調查；市府教育處表示，本案經校安通報後市府已介入處理，並請學校提供學生需要的諮商輔導。該補習班也表示有積極處理。

市議員指出，身為幼童的家長，最擔心的就是孩子在學校被欺負，今天她收到網友訊息，指新竹市某間補習班同學之間發生不當行為，老師卻沒有及時處理，她得知後立即請教育處協助調查，也呼籲教育處以及相關單位務必追蹤後續的輔導情形，並且調查該補習班的人員配置、監視設備等是否符合法規。

根據網友提供的訊息內容提到，疑是有家長檢查孩子身體時，發現孩子生殖器有黑黑黏黏的，一問之下孩子才說是被同學用口紅膠弄的，而且當天包括鉛筆盒、尺、作業本，全被對方用口紅膠黏在一起，家長氣得直接打給補習班。

當事家長也匿名在臉書粉專發文指出，他隔天向補習班反應，想調監視器補習班卻說不行，他也收到學校老師關心說，被欺負的程度可能達到性平通報的程度，讓他嚇到哭出來，也再次要求看影片，最後雖然看到影片，有拍到惡作劇的畫面，但沒有他最在意是否發生憾事的畫面。

該名家長也抱怨，這間補習班竟是這樣的帶班模式和不積極的應變措施，也終於知道為何大部分被欺負的孩子，都是退班居多，因為受傷、心灰意冷，也沒信心了。家長也提到，補習班指「人手不足」才會讓教室沒大人，但該補習班1年要20幾萬元的費用，竟會人手不足，讓他無法接受。

對此，市府教育處表示，本案經由學校校安通報後，市府介入積極處理，除了協助家長解決退費問題，並請該補習班3日內提供事件大事記、處理方式、後續管理改善等事項回報市府，另請學生所屬學校提供學生所需要之諮商輔導。

該補習班也回應，整件事從事發至今都有積極處理，與家長溝通過程也都有寫成報告，並回報給雙方國小與教育處。

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