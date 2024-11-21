美國之音21日報導，國際機器人聯合會公布的年度報告顯示，在工業機器人密度方面，中國大陸已經超過德國與日本，僅次於韓國和新加坡。

總部設在德國的國際機器人聯合會說，中國大陸每1萬名員工配有470台機器人，這是2019年機器人密度的兩倍多。

國際機器人聯合會說，相比之下，德國每1萬名員工配有429台機器人。2018年以來，德國機器人密度的年增長率是5％。

報導稱，韓國工業機器人密度居世界之首，每1萬名員工配有1012台機器人。排名第二的是新加坡。機器人密度是對製造業自動化水準進行國際比較的一項重要指標。

據報導，國際機器人聯合會主席伊藤孝幸說：「中國對自動化技術進行了重大投資，2023年在機器人密度方面名列第三，僅次於韓國和新加坡，排在德國和日本之前。」

德國過去一直嚴重依賴其工業基礎和出口來推動增長，然而目前面臨著來自中國更激烈的競爭。預計德國2024年將連續第二年出現經濟萎縮，使其成為七國集團中經濟表現最差的成員。

另據俄羅斯衛星社網站21日報導，伊藤孝幸表示，盡管中國在製造業領域擁有規模龐大的勞動力，但中國在自動化技術上的重大投資促成如此之高的機器人密度。

根據報告，2023年全球平均工業機器人密度再創新高，達每1萬名員工配有162台機器人。美國機器人密度為每1萬名員工配有295台機器人，全球排名第十。