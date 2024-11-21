勞動部勞動力發展署北分署近期爆發職場霸凌輕生風波，引起社會譁然，甚至難以平息外界的怒火。而經常在社群發表時事評論的男星郭彥甫，也為此揭開學生時期的瘡疤，透露曾遭老師霸凌「被逼脫衣、遭甩巴掌」，讓他不忍爆粗口撂狠話「別讓我遇到你」。

面對近期引發討論的社會事件，郭彥甫21日在社群有感而發寫下，「霸凌真的無所不在」，並回憶起國中時期的經歷，透露他當時擔任班長，怎料遇上同學錢包遺失，全班翻箱倒櫃找了許久都未尋獲，就被一名老師施壓要求扛下責任，將他叫進老師辦公室後，其餘老師見狀還很有默契地離開現場。

郭彥甫痛揭童年瘡疤遭老師霸凌。（圖／臉書 郭彥甫）

等到辦公室只剩下他與該老師後，對方竟將窗戶一一鎖上，「然後命令我把襪子脫掉上衣脫掉，接著不明事理給我一個超大巴掌」，同時警告他不能將發生的事說出去，「就是要我認要我吞」，但當時的他僅10多歲，瞬間被嚇得全身發抖，坦言是非常可怕的童年記憶。

儘管時隔多年已忘記該老師的名字，郭彥甫仍記得對方的長相，以及對方對他的所作所為，而郭彥甫至今也難忍激動心情，「到現在邊打字還是心跳很快」，更痛批對方「王X蛋」，並撂下狠話：「別讓我遇到你，換我能把你給吞了」，顯見此事對他造成不小陰影。

貼文一出，不少網友也紛紛分享過去相似的經驗，「關門咆哮的主管我也遇過…非常囂張的嘴臉印象深刻」、「我以前也是被學校老師霸凌，直接賞十個巴掌，其實我完全記得他的名字，但是很多事情好像放下心裡會比較好過，一起加油吧」、「應該請他出來道歉，這種沒天良的事情」、「我永遠記得那音樂老師當眾羞辱，後來同學也跟著霸凌，直到今天長大了，那個羞辱，我都還是記得」、「那個老師遇到我的話他就慘了，敢這樣欺負我的小孩」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。