日本福井縣美濱核電廠3號機上個月發現，用於冷卻反應爐的水循環設備的海水管線出線破洞並且宣布停機，經修復後於本週四（21）凌晨重新啟動。本次事故並沒有輻射外洩的影響。

據《NHK》21日報導，核電機組於10月5日檢查時，發現用於冷卻反應爐設備的熱交換器配管出現直徑6毫米和3毫米的破損孔洞。經調查，關西電力推測問題源於先前配管維修時，使用了耐久性不足的樹脂作為內部保護材。為解決此問題，關西電力更換了以耐久性較高的樹脂保護的配管。

21日凌晨1時控制棒被抽出後，反應爐正式啟動，上午4時，反應爐達到連續核分裂的「臨界狀態」，並且恢復發電與送電作業。

美濱核電廠3號機即將迎來運轉48週年，是日本目前運行中的第3老的核電機組。針對此次事故，關西電力表示將制定配管修補的作業指引，並承諾徹底實施防範措施，以安全為優先，全力營運核電廠。

內閣官房副長官青木一彥表示，新配管採用耐久性更高的塗層處理，安全性已獲改善，並要求關西電力在後續運轉中持續以安全為最優先。