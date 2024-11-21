特斯拉執行長馬斯克獲得川普任命，與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）聯手領導新成立的「政府效率部」。儘管新政府還沒上任，但準「馬部長」已經擬定方案，準備好幫川普進行大改造。根據最新揭露的改革計畫，他們將要求公務員每周在辦公室上班5天，否則可「自願離職」。

「我們的做事方式不同。我們是企業家，不是政客…我們將削減成本」，馬斯克與拉馬斯瓦米20日聯名投書《華爾街日報》，表示將與白宮管理和預算辦公室合作，精簡聯邦機構，減少浪費支出，並消除過度監管。

作為改革方案的一部分，他們建議川普規定聯邦雇員每周5天到辦公室上班，時間為上午8點至下午6點。對於不願返回辦公室的遠距工作者，他們建議鼓勵「自願離職」，「如果聯邦公務員不想來辦公室上班，那麼美國納稅人就不應該為他們在疫情期間待在家裡的特權買單」。

聯邦政府是美國最大雇主，據2024年官方統計，擁有230萬名文職雇員。據拉馬斯瓦米預估，如果強制要求返回辦公室全職工作，可能會有高達25%的公務員、相當於57.5萬人會辭職。

儘管馬斯克與拉馬斯瓦米「溫情」喊話，表示被裁的公務員應當受到尊重，而且政府可以利用現有法律激勵他們提前退休，也願意支付遣散費，讓公務員體面離職，但可能出現的大規模裁員已經讓公務員動員起來，聘請律師準備行動，同時也希望國會能夠介入。

美國政府僱傭聯合會（American Federation of Government Employees）的政策主管Jacqueline Simon痛批，拉馬斯瓦米與馬斯克的聲明表明他們對聯邦政府的運作真的極度無知。

不過對於批評聲浪，馬斯克與拉馬斯瓦米顯然早有準備，他們在投書中聲稱很樂意迎接挑戰，「我們已針對華盛頓既得利益者的攻擊做好準備，我們可能將獲勝」。