新竹某國中體育班北上比賽，一名學弟晚間於旅館內洗澡時，遭學長拍下影片，校方發現後即通報家長。校方21日發出聲明指出，已依程序完成通報，將於20日內依法召開審查小組會議，同時呼籲社會大眾在真相未釐清之前，請勿過多渲染流傳。

家長表示，13日接到學校電話，得知孩子在洗澡時遭學長等人拍下影片，疑似已上網流傳。家長表示全段28秒影片，自己看了3、4秒就看不下去了。事發後孩子情緒低落，一度害怕看到學長，家長認為傷害太大，並非說句道歉話就能解決，目前校方已進入調查程序，也盼校方給個交代。

該校21日發出聲明指出，13日接獲老師通報後，即依規定啟動校園性騷擾事件處理流程，於當日傍晚完成校安通報與社政單位通報，14日召開校內性平事件小組會議，同時也依程序完成通報，並將於20日內依法召開審查小組會議。

校方調查事發原因，為體育班學生連日來赴外縣市參加比賽，6名男學生於晚間集體住宿同房嬉鬧時，某名學生涉嫌偷拍錄學弟不雅的裸露影像，並上傳個人社群媒體，學弟事後發現深覺受辱、不受尊重，家屬發現該生有拒學現象。

校方後續強化作為包括安排學生個別晤談，同時請生活輔導員注意學生們住宿狀態，針對施暴學生送交校內獎懲委員會處理，並給予改過銷過機會。全校加強性平與霸凌事件防治宣導。依法組成調查小組釐清真相等等。

目前一名涉事學生失聯中，家人已報警，校方已報中輟處理，警方現正協尋中。

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