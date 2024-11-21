67歲潘姓女子今年3月9日晚間無照開車經過台中市西屯工業區十七路，左轉時撞上菲籍男騎士，造成對方倒地受傷，卻駕車逃離現場。潘女犯後認罪，台中地院一審採簡易判決，依過失傷害處拘役40日、肇逃部分判刑6月，考量情節不重大且潘有所悔悟，予以緩刑2年，並支援公庫1萬元。可上訴。

判決書指出，潘女駕照被吊銷，卻在今年3月9日晚上11時多，仍無照駕車上路。行經中市西屯區工業區十七路與工業區三十八路之交岔路口時，即便天氣晴朗、夜間有路燈照明，且路面乾燥、無障礙物，潘未謹慎注意擅自跨越雙白線，逆向行駛並右轉進入工業區三十八路。

不料，當時菲籍男騎士亦騎車行經該處，兩車發生碰撞，導致菲籍男騎士倒地，並有左肩挫傷及左小腿擦傷。然而，潘女明知騎士受傷，不僅未採取任何救助措施，也沒有留下聯絡方式，而是直接駕車逃離現場，經警方獲報，調閱監視起循線追查才到案。

潘女犯後坦承犯行，台中地院合議庭認為可採簡易判決處刑， 台中地院審酌，潘女因一時疏忽跨越雙白線逆向行駛，知道對方受傷卻駕車逃逸，所幸對方傷勢不重，且潘女坦承犯行，並與菲籍騎士以1.5萬元達成和解。

法官認為，潘女行為屬一時失誤、情節尚不重大，且犯後坦承犯行、可見悔悟之心，經過此次審判應能引以為戒，綜合考量後，宣告緩刑2年，給予改過自新的機會，命其向公庫支付1萬元，以作為警惕與教育之用。可上訴。