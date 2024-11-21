湖南發現至少40條金礦脈，儲量逾1000噸，估值達2.7兆元。圖為11月5日地下岩芯上清晰可見的「明金」。（新華社）

新華社報導，湖南省地質院21日宣布，湖南平江縣萬古金礦田探礦獲重大突破。湖南省地質院下屬湖南省地質災害調查監測所經多年努力，在萬古金礦田地下2000米以上深度地層發現超40條金礦脈，金品位最高達138克／噸，探礦核心區累計探獲黃金資源量300.2噸。專家會商認為，湘東萬古金礦田礦床規模屬於超大型，預測地下3000米以上遠景黃金儲量超1000噸，以現行金價計算資源價值達6000億元（人民幣，下同。約合新台幣2.7兆元）。

湖南省地質院副院長劉擁軍指出，為落實大陸國家新一輪找礦突破戰略行動任務，湖南省自然資源廳、湖南省地質院和湖南省礦產資源集團多年來支持湖南省地質災害調查監測所在萬古金礦田深部、邊部找礦。湖南省地質災害調查監測所運用「勘查區找礦預測方法體系」，使用三D地質建模、可控源音頻大地電磁探測等技術，累計完成鑽探15萬多米，取得重要成果。

湖南發現至少40條金礦脈，儲量逾1000噸，估值達2.7兆元。圖為11月20日在湖南省平江縣萬古金礦田拍攝的勘探作業現場。（新華社）

新華社報導，有40多年從業經驗的探礦專家陳如林說，運用新理論、新技術在萬古金礦田地下1500米以上勘探，一些區域鑽探55孔，就有48個孔發現金礦，見礦率高達87.3％。此外，在兩個2000米鑽孔也都發現了金礦。

湖南發現至少40條金礦脈，儲量逾1000噸，估值達2.7兆元。圖為11月5日湖南省地質災害調查監測所探礦隊技術人員在分析岩石樣本。（新華社）

湖南發現至少40條金礦脈，儲量逾1000噸，估值達2.7兆元。圖為11月20日湖南平江縣萬古金礦田岩石樣本。（新華社）

劉擁軍說，結合勘查成果與礦化資訊，專家組預測萬古金礦田地下3000米以上黃金資源潛力儲藏量超1000噸。勘探核心區週邊鑽孔也發現了金礦，顯示勘探前景非常可觀。

中國工程院院士、中國地質科學院礦產資源研究所研究員毛景文和中國工程院院士、中國地質科學院礦產資源研究所副總地質師唐菊興等專家實地考察後認為，萬古金礦田找礦實現重大突破，對實現大陸國家新一輪找礦突破戰略行動金礦增儲目標任務、助力國家經濟社會發展特別是資源安全保障具有重要意義。