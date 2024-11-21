2024全國旅館盃餐旅服務競賽21日在日月潭瑞居渡假飯店登場，該賽事猶如觀光界奧斯卡，吸引約200人進行整床及托盤分組競賽。南投縣長許淑華出席開幕式，體驗托盤競賽，直呼相當不簡單，希望透過競賽提升技能，讓旅客賓至如歸，也鼓勵業者響應環保，朝永續旅遊目標邁進。

2024全國旅館盃餐旅服務競賽21日登場，吸引全台近200人、分80多組同場競技，進行整床及托盤競賽。（楊靜茹攝）

許淑華與交通部觀光署主祕方正光、魚池鄉長劉啟帆、南投縣旅館公會理事長李吉田等人主持「2024全國旅館盃餐旅服務競賽」開幕，這次全台約200名餐旅相關科系學生與旅館從業人員同場競技，進行整床及托盤競賽。

李吉田表示，整床比賽考驗選手的協作默契及動作熟練度，依美觀性、安全性及完成速度評分；托盤比賽則測試選手的穩定度與服務儀態。餐旅服務競賽已邁入第16年，餐旅業目前面臨人力短缺，尤其是房務及餐廳服務等第一線工作缺工更嚴重，希望透過賽事促進校園與業界合作，提升餐旅業的人才供應效能。

許淑華說，南投是觀光大縣，透過餐旅服務競賽提升技能，讓旅客獲得良好服務，有賓至如歸的感受，縣府鼓勵業者不主動提供一次性備品，朝永續旅遊目標邁進。

全國旅館盃餐旅服務競賽傍晚公布成績，整床競賽各組冠軍，分別是台東高商林子豪、魏菁楦，弘光科技大學鄭桂筑、莊翔耀，極光情境旅館陳秋美、陳美祝；托盤競賽各組冠軍，則是宏國德霖科技大學蔡嘉宏、林子瑜，台南應用科技大學張沛旋、羅玉芳，杉林溪森林生態渡假園區石又心、林泓毅。