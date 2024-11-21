路透社周四（21日）引述巴西媒體報導，聯合國世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞在巴西身體不適，住進里約熱內盧的醫院治療。

巴西《環球日報》（O Globo）報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周一（18日）在巴西里約熱內盧出席20國集團（G20）峰會期間就有身體不適狀況，之後因為「迷路炎（labyrinthitis，內耳炎）與高血壓危象（hypertensive crisis）前往醫院治療」。報導稱，譚德塞住進里約熱內盧的Samaritano Barra da Tijuca醫院。

根據台灣家庭醫學會說明，「高血壓危象」涵蓋2種高血壓狀況，第一種是高血壓緊急狀況（hypertensive urgency，或稱嚴重高血壓severe hypertension），第二種是高血壓急症（hypertensive emergency）。高血壓緊急狀況定義為收縮壓大於180毫米汞柱（mmHg）或舒張壓大於120毫米汞柱，可能伴隨輕微頭痛、胸痛等症狀，但無合併器官損傷徵象。高血壓急症定義為顯著血壓上升並合併有急性、進行性的目標器官受損。不僅慢性高血壓病人可能發生高血壓危象，血壓正常族群也有可能出現。

譚德塞是衣索比亞公衛專家，生於1965年3月，現年59歲，已婚育有5名子女，信仰東正教。1986年他在衣國大學取得生物學士學位之後赴英國留學，1992年獲得倫敦大學傳染病免疫學碩士，2000年以瘧疾研究獲得諾丁罕大學社區公共衛生博士學位，2005年至2012年擔任衣國衛生部長，2012年至2016年任外交部長，2017年起擔任世衛祕書長至今，任內因新冠肺炎全球大流行成為世界各國家喻戶曉人物。