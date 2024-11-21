美國總統當選人川普明年重返白宮，晶華酒店董事長潘思亮21日表示，川普這次重新上任「好的會再更好，不好的會更不好」，其實在川普的第一任，台灣混得還不錯，他認為台灣的狀態會連動美國，命運跟著一起走，所以美國會好，台灣會更好，且台灣的重要性會愈來愈重要，也提醒台灣在觀光的定位要更加明確。

潘思亮今日出席晶華酒店耶誕樹點燈儀式，會後接受媒體訪問，對於川普重返白宮後的全球變局，潘思亮表示，在冷戰的大架構下，台灣會更好，台灣的重要性也是越來越重要，所以他對川普當選後的台灣相當樂觀，且認為美國好、台灣就會更好。

對於去年來台旅客不如預期，潘思亮認為「這個也是正常的」，因為我們自己人都往國外跑，不過在疫情之後的出國熱後，今年應該到了頂點，預期明年就會慢慢回落，不過因為台灣在觀光上面的定位比較碎片，可能是半導體，可能有夜市，他認為必須要明確一點，才能改變大家對台灣的印象，甚至樂於來台灣觀光。

潘思亮表示，觀光不是只有觀光，可能有國安、外交、教育等面向。舉例來說，台灣是有機會再度變成全世界學習中文的中心，因為地緣政治的關係，以前去大陸學習的機會已經沒有，台灣應該把握這個機會，尤其二、三十年前在台灣學中文的外國人，現在都在歐美政壇位居高位，現在都是在全世界最支持我們的人。

潘思亮表示，台灣的觀光戰略，最重要的就是要讓全世界的人來到台灣，尤其是面臨地緣政治的問題，台灣相對於亞洲其他國家，我們定位需要更明確，像日本定位現在就很明確，當年前首相安倍晉三任內推行三箭，其中一箭就是觀光力，而且日本在2014年就開放很多的外籍學生來到日本學日語，現在才有能力承接來自各國的觀光客。