世界棒球12強賽今（21）日中華隊不敵委內瑞拉以0：2吞敗，不過「台灣隊長」陳傑憲傑出表現依舊獲得全場關注，繳出3安「猛打賞」、1次觸身球保送。除了優異表現之外，帥氣外型也獲得關注，擁有神似男星吳奇隆外貌，而被球迷稱為「四爺」，其實8年前兩人曾在網路節目上同框，畫面再度引發討論。

吳奇隆2016年曾上黃子佼主持的網路節目《佼心食堂》，當時還是職棒菜鳥的陳傑憲也特別去探班，「職棒界吳奇隆」和本尊碰面，吳奇隆一見到對方就說：「他也滿像華仔(劉德華)」，當年45歲的吳奇隆碰上22歲陳傑憲，被主持人虧年紀時，吳奇隆也認證稱：「陳傑憲像18歲的我。」陳傑憲則表示看到吳奇隆本人後，覺得兩人真的有相似的地方，同時大讚吳奇隆：「他真的保養得很好，如果我40歲也能長這樣，真的覺得我爸媽把我生得太好」。

陳傑憲節目上被拱脫衣秀肌肉。（圖／中時資料照）

而畢竟兩人有23歲的年齡差距，陳傑憲被問到知不知道吳奇隆的演藝作品時，坦言不知道，被主持人笑虧很不會做人，但吳奇隆親切幫對方說話：「我現在明白了，他絕對是一個成功的運動員，因為他所有心思都放在運動打球上，他專心所以才能有好成績。」陳傑憲在節目上也被拱脫外套，秀出結實肌肉，另在猜歌環節中小秀歌藝，哼唱吳奇隆的經典歌曲。

中華隊陳傑憲在12強預賽表現亮眼，備受關注。（圖／棒協提供）

同樣是運動員出身的吳奇隆注意到陳傑憲的手，認真表示：「這是運動員的手，我很佩服的，因為我以前也會有這樣的繭，大家不知道要花多久時間和心血才會變成這樣」吳奇隆坦言，運動員這條路是相當辛苦的，雖然陳傑憲現在有這樣的成績，但可能在幾千個人、甚至幾萬個人當中，才會出現一個，這絕對是要付出比別人更多的心力，吃更多苦才有今天的成績，不是白來的，並鼓勵對方「這個要珍惜，只要你好好珍惜，會走得更長、更久」。

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