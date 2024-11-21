勞動部勞動力發展署北分署有公務員在辦公室輕生，引發外界認為有職場霸凌疑慮，勞動部昨（20日）召開考績會將分署長謝宜容記兩大過免職。前立委郭正亮表示，勞動部的處分蠻怪的，考績會通過兩大過免職，接下來謝宜容就去申訴，到時若勝訴，兩大過恐被取消。不過，若是公務員懲戒委員會也判免職，那就是玩真的。

郭正亮今(21日)在《新聞大白話》節目中表示，勞動部處理留下一些巧門，勞動部考績會臨時做了一個處分，處分其實蠻怪的。謝宜容兩大過免職，然後勞動力發展署署長蔡孟良記一大過，直接長官、北分署直接督導離世員工的副分署長李燕玲申誡兩次、秘書室主任劉麗利小過一次，為什麼主官懲戒比較輕？

郭正亮接著指出，謝宜容的律師說謝宜容沒有直接霸凌，因為她不是直接長官，直接長官是副分署長跟秘書室主任，那為什麼這兩個人的處分這麼輕。

郭正亮質疑點出，有些東西可能是做樣子給你看，因為根據《公務人員考績法》，兩大過只有8種罪名，都是往上，不是往下，請問謝宜容符合哪一點？所以他質疑這個懲處是作假的。表面上考績會通過兩大過免職，接下來謝宜容就去申訴，到時候就勝訴，兩大過就被取消。主持人韋家齊問到，甚至可能復職？郭正亮表示，本來就是啊。

郭正亮更表示，現在行政報告還有一大堆迷糊地帶，考績會憑什麼做這樣的處分。接下來就要看兩個部分，行政院長卓榮泰說送公務員懲處，根據公務員懲戒法，是不是也要判免職，若是懲戒委員會也判免職，那就是玩真的；因為它有法源，就是傷害機構整個公信力，有廣義的法源基礎可判謝宜容免職。另外一個就是送檢調。新北市檢察官已經要介入了。

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