勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容霸凌爭議持續延燒，民眾黨立委黃國昌今(21日)在直播上爆料，謝宜容曾到他辦公室說明，還哭得唏哩嘩啦，豈料回到北區分署後變了一個人，態度相當得意，還追問到底是誰洩露消息，誇張行徑讓他相當憤怒。

黃國昌說，11月4日，發生悲劇的那天，就有人匿名傳訊到他粉專信箱，透露北分署在憾事發生後「壓新聞」。隔日他請辦公室同仁致函勞發署人員到場說明，沒想到勞發署派的就是謝宜容。

黃國昌表示，謝宜容當時到他辦公室，雖他因公務在身，而未在場；但謝講的每一句話，辦公室同仁都有記錄下來。而謝到場後多次強調，吳姓公務員的家屬和留下來的遺書，都顯示不希望讓外界知道此事。

黃國昌透露，謝宜容當時說，遺書寫得非常清楚，對吳姓公務員的家屬而言也是椎心之痛，因此不希望在媒體上有所曝光。

黃國昌說，當時謝宜容「邊講邊哭」，但他認為需繼續追查。結果過了幾天，就有人通知他，謝宜容回去後變了一個人，「來我這邊哭得唏哩嘩啦，回到北區分署很得意，還在問到底是誰洩露消息」。

黃國昌強調，他聽完後很生氣，決定自己和謝宜容對質，結果發函後，謝宜容並未到場，原來是請假接受調查。他當下要求勞動部提供相關資料，一條條交出來，包含謝宜容任內81人離職、浪費公帑買禮品的證據。