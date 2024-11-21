勞發署北分署長謝宜容涉長期霸凌下屬，導致短短2年81人離職，一手提拔謝的勞動部前部長許銘春卻稱自己毫不知情，反控時任常務次長王安邦沒上報，對此基層不滿怒轟許甩鍋，表示王安邦認真負責，但早早就被「架空」。

根據《上報》報導，有內部人士表示，整個勞動部都知道謝宜容背後靠山就是許銘春跟蔡孟良，且許銘春為了安插自己人馬，除了拔掉署長讓蔡孟良接任外，還將王安邦督導職權也拔除，王安邦被架空後，蔡孟良報告就可越過次長，直通許銘春。

消息人士說，謝宜容是蔡孟良嫡系人馬，而蔡在部內「僅在兩人之下、千人之上」，兩人就是許銘春和其辦公室主任鄭素玲，接著就直接讓謝宜容跳過分署組長歷練，提拔為北分署長。

如今許銘春卻稱看新聞才知道王安邦有約談過謝宜容，若她知道就會送政風調查，挨批根本甩鍋，消息人士稱，王安邦與許、蔡兩人根本不同掛，根本不可能為了許吃案，呼籲自己勇於負責，而不是把錯推到早已離職的人。可笑的是，質詢時被問到為何謝宜容能破格空降分署長大位，蔡孟良當場啞口無言，沉默許久後只能說出「會自我反省」5個字。