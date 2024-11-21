集集鎮油車坑慈德寺火化場已60多年歷史，卻是彰投唯一的火化場，面臨飽和且設施老舊、環境動線雜亂等問題。南投縣議員廖梓佑、吳棋楠在縣政總質詢時提議，希望南投殯儀館旁規畫火化場；縣府認為，南投殯儀館靠近市區，且要爭取民眾支持，將另覓合適地點。

南投縣議員表示，南投縣立殯儀館周邊都是殯葬用地，擴建的殯儀館明年完工，建議在殯儀館旁規畫興建火化場。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

集集鎮油車坑慈德寺火化場歷經多次擴建，目前有10個火化爐，每天得處理10多具至百具遺體，2022年5月疑因寺方與承租業者間的營運糾紛，雙方鬧上法院，甚至衍生為黑衣人聚集滋事，一度公布暫停營業，縣府介入調解後化解，南投縣議員多次建議興建公立火化場。

南投縣議員廖梓佑說，油車坑火化場設備老舊，遺體火化量大，喪家得排隊，且收費貴。（楊靜茹攝）

廖梓佑表示，油車坑火化場是南投、彰化唯一的火化場，然而設備相當老舊，不符合現代殯葬需求，遺體火化量大，喪家常要排隊，面臨飽和問題，甚至有家屬選擇將遺體送往台中市公立火化場火化，台中市公立火化場的設備、環境較南投私立的好，連火化費用也便宜許多。

南投縣議員吳棋楠認為，政府有責任為民眾提供環境佳、收費合理的殯葬專區。（楊靜茹攝）

吳棋楠認為，生老病死是人生大事，政府有責任為民眾提供環境佳、收費合理的殯葬專區，南投縣立殯儀館周邊都是殯葬用地，縣府擴建的殯儀館，預計明年完工，建議縣府應進一步規畫興建火化場，提升縣民的喪葬品質。

民政處長林琦瑜說，縣立殯儀館靠近南投市市區，得取得民眾共識爭取支持，目前沒有新建火化場的迫切需求，縣府將另覓更適合地點。縣府不鼓勵民眾封路搭設靈堂舉行告別式，希望民眾有更環保、便利場所，由於縣立殯儀館位在南投市，其他鄉鎮民眾要舉行喪禮不方便，其他鄉鎮公所若有殯儀館合適地點，縣府將協助規畫。

廖梓佑、吳棋楠建議，希望縣府深入評估，雖然殯儀館靠近市區，不過附近是公墓，沒有太多人居住，新建公立火化場提供縣民更完善的殯葬環境，讓死者有尊嚴，家屬能節省喪禮費用，還可以挹注縣庫，一舉多得。