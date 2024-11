菲律賓每600人就有1位患有唇顎裂,每年約有4400位唇顎裂新生兒。羅慧夫顱顏基金會攜手長庚醫院顱顏中心團隊,組成「用愛彌補義診團」,於18日至今日(21)赴菲律賓,替當地20名先天顱顏缺陷患者提供義診服務,幫助他們重拾笑容。

4歲菲律賓顱顏裂女孩赫普,出生時才被發現患有先天顱顏裂,鼻子旁的裂口幾乎可以塞入一顆小型乒乓球。她在去年接受第一次重建手術,今年繼續第二階段手術,手術前一天,恰好是赫普的4歲生日,赫普媽媽感激地說,「謝謝台灣送給我女兒最美好的生日禮物!」

接受重建手術後,原本畏懼人群、面對鏡頭始終迴避的赫普,總算重拾笑容,能更有自信的面對鏡頭,她也向基金會工作人員表示,十分感謝醫師的幫忙,讓她可以和大家一樣,並期望自己未來也能成為醫師,幫助更多的人。

用愛彌補義診團自1999年,首次踏上菲律賓義診,至今已為371位菲律賓顱顏患者提供免費重建手術。團隊今年第14次前往菲律賓,到納卯市的聯合專科醫院,幫助20名民答那峨地區的顱顏患者進行重建手術。其中,有4名臉裂患者,手術程度相對困難,手術時間是唇裂修補手術的2倍。

長庚醫院顱顏中心整形外科醫師羅綸洲表示,用愛彌補義診團在菲律賓深耕25年,從馬尼拉建立完整醫療團隊,如今在納卯市建立第2個團隊,期許未來能和羅慧夫基金會共同努力,繼續將國際服務推廣到更多醫療落後國家。

我國駐菲律賓代表處公使楊登仕,出席義診感恩茶會時致詞表示,感謝台灣義診團的辛勞,義診成果再次展現台灣先進醫療技術,能分享給亞洲其他國家,見證台菲民間醫療交流的優異成果,「Taiwan Can Help and Taiwan Can Lead」。

羅慧夫基金會攜手長庚醫療團隊,目前已培訓並補助11位菲律賓籍種子醫療人員,到台灣學習最新醫療技術,包括8名外科、1名麻醉科和2名語言治療師,他們回國後,每年幫助約400名貧困患者獲得免費手術,並推動醫療照護、衛教、營養品及社會心理支持方案。