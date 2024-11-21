繼發射美國「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）深入攻擊俄境內，烏克蘭20日再傳出發射多枚英國製「暴風影」（Storm Shadow）巡弋飛彈，攻擊俄羅斯境內目標。基於作戰原因，烏克蘭政府拒絕對相關消息發表評論。名嘴歷史哥粉專發文指出，美國現任總統拜登的看守政府在這時搞了大的，此舉引發俄國總統普丁強烈不滿，修改了核武器使用限制，允許攻擊任何用彈道飛彈襲擊俄境內的國家及武器提供國，直呼事態嚴重。

「冷戰結束後，最嚴重的核戰危機！」歷史哥今(21日)發文表示，11/19是俄烏戰爭滿千日的日子，在這個日子，烏克蘭澤倫斯基政權的支持者美國民主黨政府已經敗選，反對繼續戰爭的川普即將在2個月後1/20上台，然而國際政治的鬥爭風雲變幻，拜登的看守政府確定在這時搞了大的。

歷史哥提到，拜登在11/17允許烏國使用，此前只能在烏國內部使用的長程飛彈系統，隨後英國跟進。烏國總統澤倫斯基立刻在11/19、20兩天分別使用了，美國射程300公里的「陸軍戰術飛彈系統ATACMS」與英國射程450公里的「風暴之影Storm Shadow」襲擊俄國本土，後者更是直接打到了俄國布良斯克州的目標。

他指出，美國此舉引發俄國總統普丁強烈不滿，修改了核武器使用限制，允許俄國攻擊任何用彈道飛彈襲擊俄國境內的國家以及武器提供國，意即除了烏國，美國與北約也是可以打的，嚇得德國宣布繼續禁止其長程金牛座飛彈出口烏國。就在稍早俄國首次發射，發射了一枚的超高音速洲際彈道飛彈ICBM，以及其他五枚巡弋飛彈，前者直接命中第聶伯羅(相距1000公里左右)，後者則被攔截，要知道ICBM是可以搭載核彈頭的。

歷史哥強調，俄國還公布了新一輪的核戰防空洞使用演習，並要求居民做好演練。俄國自蘇聯時代以來，由於其超大國土的超長邊界，地廣人稀(儘管總人口不少)的特性，一直採取攻勢核武的態度，保留第一擊核戰權力，來避免被他國攻擊本土，因此必要時機使用核武並非毫無可能。

歷史哥直呼：目前事態可謂相當嚴重！